Россия и Казахстан обсудят создание СП на базе петербургского "Диаконта"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Россия и Казахстан обсудят возможность создания совместного предприятия на базе российского производителя электроприводов и робототехники, в том числе для энергоотрасли, — АО "Диаконт", резидента ОЭЗ в Санкт-Петербурге. Это предложение озвучил генеральный директор компании во время ее посещения президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Лидерам двух стран продемонстрировали образцы электромеханических приводов, использующихся в различных отраслях промышленности, например, в автомобильной и авиационной промышленности. Кроме того, президентам продемонстрировали робототехнику, используемую для внутритрубной диагностики, диагностики нефтяных танков, манипуляторы для восстановления ресурсных характеристик атомных реакторов, а также радиационностойкие телекамеры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время осмотра стендов особенно заинтересовался робототехникой для сферы ТЭК, в деталях, расспрашивая о его особенностях.

"У нас будет предложение рассмотреть возможность создания совместного предприятия с Казахстаном", — обратился к Путину и Назарбаеву гендиректор компании "Диаконт" Михаил Федосовский. "Поддерживаю", — ответил Назарбаев, подкрепив свое согласие рукопожатием. Владимир Путин также одобрил эту идею, добавив, что необходимо "создавать и дополнительные компетенции в Казахстане".

Затем президенты ознакомились со стендами, посвященными проектам в сфере ЖКХ и информационных технологий при участии Агентства стратегических инициатив, а также стенд, посвященный участию России в чемпионате "Ворлдскилс". По завершению осмотра, когда Путин и Назарбаев покидали помещение завода, возникла неловкая ситуация в связи с тем, что проводивший лидерам экскурсию гендиректор пытался прорваться через окружающих Путина и Назарбаева людей, чтобы лично попрощаться с российским президентом. Путин с добродушным смехом отметил такой "активный" шаг гендиректора, добавив однако, что это "не по-военному". Пожав руку топ-менеджеру лидеры покинули завод.