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Экономика

Медведев подписал документы о деятельности рынков электроэнергии в Крыму

20:3124.12.2016
(обновлено: 20:36 24.12.2016)
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Линии электропередач в Симферополе. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление и распоряжение о функционировании рынков электроэнергии в Крыму и Севастополе после их вхождения в первую ценовую зону оптового рынка электроэнергии, сообщается на сайте правительства.

Линии электропередач в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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"Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности… предусмотрена торговля мощностью на основании долгосрочных конкурентных отборов мощности с периодом поставки мощности по итогам таких отборов с 1 января календарного года, наступающего через три календарных года после проведения долгосрочного конкурентного отбора мощности", — говорится в пояснительной справке к документам.

Как отмечается, генерирующие объекты в Крыму и Севастополе ранее не относились к ценовым зонам оптового рынка и не могли участвовать в конкурентных отборах мощности, проведенных до включения таких территорий в состав ценовых зон на 2017–2020 годы. В связи с этим такие генерирующие объекты не имели возможности продавать мощность по итогам этих отборов.

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"Определен перечень генерирующих объектов, расположенных в республике Крым и Севастополе, мощность которых в первые годы после присоединения этих территорий к ценовым зонам оптового рынка будет поставляться в вынужденном режиме", — сообщается на сайте правительства.

Перечень включает все объекты тепловой генерации Крыма и Севастополя, технические характеристики которых позволяют поставщикам осуществлять торговлю электрической энергией и мощностью на оптовом рынке. Кроме того, установлена цена на мощность, производимую включенными в перечень генерирующими объектами.

Оптовый рынок электроэнергии и мощности в РФ разделен на две ценовые зоны. В первую входят европейская часть РФ и Урал, во вторую — Сибирь. Цены на электроэнергию и мощность в ценовых зонах определяются по итогам торгов.

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Кроме того, существуют так называемые неценовые зоны (Архангельская и Калининградская области, республика Коми, регионы Дальнего Востока), в которых по технологическим причинам невозможна организация работы рынка. В них устанавливаются тарифы на электроэнергию и мощность.

Минэнерго РФ ранее предлагало отнести Крым и Севастополь к неценовым зонам оптового рынка электроэнергии (то есть продавать электроэнергию и мощность в Крыму по регулируемым тарифам, а не по рыночным ценам).

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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