Корпоративные игры пройдут в рамках Ялтинского экономического форума

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости. В Крыму в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) состоятся спортивные корпоративные игры, сообщил член правления фонда форума Георгий Брюсов.
Он рассчитывает, что зарубежные участники ЯМЭФ также выйдут на футбольное поле.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2016 прошел с 14 по 16 апреля, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран.
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