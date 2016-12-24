Корпоративные игры пройдут в рамках Ялтинского экономического форума

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости. В Крыму в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) состоятся спортивные корпоративные игры, сообщил член правления фонда форума Георгий Брюсов.

"В них примут участие команды, представляющие порядка пятидесяти министерств, ведомств и ведущих предприятий Крыма. Это хорошая пропаганда спорта среди работающего населения. А гала-матч по футболу позволит участникам форума сменить деловой костюм на спортивную форму и продолжить актуальные дискуссии уже в неформальной обстановке", — сказал РИА Новости Брюсов.

Он рассчитывает, что зарубежные участники ЯМЭФ также выйдут на футбольное поле.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2016 прошел с 14 по 16 апреля, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран.

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