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Экономика

ВТБ получил заявление Улюкаева о выходе из состава наблюдательного совета

Тема:
Дело Алексея Улюкаева (211)
19:1523.12.2016
(обновлено: 19:17 23.12.2016)
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Алексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. ВТБ получил заявление о добровольном выходе из наблюдательного совета от экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, находящегося сейчас под следствием, сообщили РИА Новости в пресс-службе второго по активам российского банка.

Алексей Улюкаев. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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СК рассказал о следствии по делу Улюкаева

"Алексей Улюкаев направил в ВТБ заявление о добровольном выходе из состава наблюдательного совета банка. С настоящего момента он не участвует в работе этого управляющего органа", — сообщил представитель ВТБ. Как говорится в материалах банка на сайте раскрытия корпоративной информации, заявление было получено 22 декабря.

Ранее экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин вместо Улюкаева возглавил наблюдательный совет ВТБ, второго по размеру активов российского банка. Однако уже 26 апреля пройдет годовое собрание акционеров ВТБ, где будет избран новый состав наблюдательного совета, который, как сообщал глава ВТБ Андрей Костин, возглавит высокопоставленный чиновник.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам в студии телецентра Останкино. 15 декабря 2015
© РИА Новости. Александр Астафьев
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Медведев прокомментировал дело Улюкаева

Следственный комитет РФ в ночь на 15 ноября сообщил о задержании Улюкаева. Как заявляет следствие, министр был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу Минэкономразвития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". При этом само заключение министерства и сделку СК называет законными. Улюкаев вину в получении взятки не признает. Тем не менее, суд отправил его под домашний арест до 15 января, а президент Владимир Путин уволил с поста министра в связи с утратой доверия.

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Экономика
Обсуждение
3 пользователя оставили 4 комментария
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  • andrej wlassow
    улюкаева сделали рыжим.позор на его седины .так глупо попался за гроши.хотел сделать доброе дело за чисто символическую плату.
    20:30
    23.12.2016
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  • esfir9999
    В течение десятилетий аналитики предупреждают, что "чудесный" подъем на фондовых рынках США - симптом активного вмешательства Центробанка и что все это может привести к тяжелым последствиям в будущем для США. Торговые роботы живут в виртуальном измерении и велика вероятность того, что они нас уничтожат. Судя по всему, выбор ФРС для повышения ставки в декабре был стратегическим. Она продолжила основу для повышений, которые давят американские фондовые рынки, как и те редкие рукописи, принадлежавшие британскому математику и дешифровщику Алану Тьюрингу в Гонконге сравнимо с тем, что защита христианства перевернула когнитивистику. И судя по тому, что Трамп включил в свою команду неоконсерваторов и бывших сотрудников Goldman Sachs, нет сомнений, что он полностью понимает этот план. Рынок столкнется с финансовым кризисом в ближайшие месяцы, который повернет многих игроков вкладывать в акции облигации развивающихся стран. Формируется флэш или накопление ставки, чтобы оправдать отток капитала из ЕС. Аналитик не уверен, что ФРС продолжит повышение процентных ставок в 2017 г., но некоторые из этих повышений окажутся не более тихого всплеска, чем многие могут ожидать.
    20:49
    23.12.2016
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  • andrej wlassow в ответ пользователю esfir9999(показатьскрыть)
    esfir9999, надо было разжевать пиплу а то много читать)
    21:21
    23.12.2016
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  • Алексей Репин
    Добровольно от целого банка отказался???.Да он же памятник! Кто его посадит?
    14:14
    24.12.2016
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