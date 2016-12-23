ВТБ получил заявление Улюкаева о выходе из состава наблюдательного совета

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. ВТБ получил заявление о добровольном выходе из наблюдательного совета от экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, находящегося сейчас под следствием, сообщили РИА Новости в пресс-службе второго по активам российского банка.

"Алексей Улюкаев направил в ВТБ заявление о добровольном выходе из состава наблюдательного совета банка. С настоящего момента он не участвует в работе этого управляющего органа", — сообщил представитель ВТБ. Как говорится в материалах банка на сайте раскрытия корпоративной информации, заявление было получено 22 декабря.

Ранее экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин вместо Улюкаева возглавил наблюдательный совет ВТБ, второго по размеру активов российского банка. Однако уже 26 апреля пройдет годовое собрание акционеров ВТБ, где будет избран новый состав наблюдательного совета, который, как сообщал глава ВТБ Андрей Костин, возглавит высокопоставленный чиновник.

Следственный комитет РФ в ночь на 15 ноября сообщил о задержании Улюкаева. Как заявляет следствие, министр был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу Минэкономразвития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". При этом само заключение министерства и сделку СК называет законными. Улюкаев вину в получении взятки не признает. Тем не менее, суд отправил его под домашний арест до 15 января, а президент Владимир Путин уволил с поста министра в связи с утратой доверия.