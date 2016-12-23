Развивайся или уходи: чем удивит рынок труда в 2017 году

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Как будет складываться ситуация на российском рынке труда в 2017 году. Стоит ли опасаться новой волны сокращений, и почему спрос на низкоквалицифрованные кадры начнет падать уже с 2018 года. Об этом — в материале РИА Новости.

Рост зарплат на 8%

В новом году российские компании планируют поднять зарплату в среднем на 8%.

Пересмотреть оклады в сторону повышения около трети работодателей планируют в январе 2017 года. Еще треть готовы проиндексировать зарплаты в первом квартале нового года.

Таковы прогнозы аналитиков HeadHunter, которые они представили в рамках проекта "Банк данных заработных плат".

В 2016 году, по данным портала, зарплаты сотрудникам повышали только 32% работодателей, а 11%, наоборот, ее сокращали. Более половины компаний – 57% — оставили выплаты работникам без изменений. В то же время, зарплаты редких и высококвалифицированных специалистов росли, и даже опережающими темпами, указывают аналитики другой крупной онлайн-площадки по подбору персонала Superjob.

Значимых сокращений численности персонала в уходящем году провели лишь 3% российских компаний, констатировали эксперты. Большинство предпочли экономию на компенсационных пакетах работникам.

Организации пустили под "нож" расходы на оплату сотрудникам обучения, фитнеса и проезда. Зато чаще стали предлагать скидки на свою продукцию.

Оптимизация процессов выразилась и в расширении обязанностей сотрудников. Кроме того, выросли требования к профессиональному уровню кандидатов, претендующих на вакансии, которые требуют высокой квалификации.

Переломный год

По мнению аналитиков, Superjob, именно такой подход работодателей будет определять ситуацию на рынке труда весь будущий год. Во многом будущий год станет для рынка труда переломным: стремясь повысить эффективность затрат, компании будут нанимать лучших, а действующих сотрудников поставят в условия "развивайся или уходи".

© Fotolia/ ldprod Офисный работник за компьютером

В конкурентных отраслях активность работодателей будет расти, среднемесячные темпы роста числа вакансий составят в среднем 5% в месяц. Но, как предупреждают аналитики, 2017-й станет последним годом, когда будет наблюдаться общий рост количества реальных рабочих мест.

Безработица или рост

По данным Минтруда, на середину декабря в России зарегистрировано около 800 тысяч официальных безработных. Опрос Фонда общественного мнения показал: 53% россиян оценивают уровень безработицы как высокий. 48% утверждают, что в регионе их проживания безработица растет, и только 8% заметили ее снижение.

Уже с 2018 года количество предложений для сотрудников низкой квалификации начнет сокращаться – на 5% в год. На ту же цифру будет расти и реальная безработица, предполагают в Superjob.

Аналитики портала не исключают, что общий уровень реальной безработицы в России к 2022 году может вырасти до 20—25%.

В HeadHunter, впрочем, такие расчеты считают излишне пессимистичными. "Рынок труда реагирует на ситуацию в экономике. Конечно, сейчас это пока не рост – скорее умеренная стагнация. В будущем году мы ожидаем роста числа вакансий на 5-10%, но никак не падения", — отметила Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter.

Бухгалтеры и операторы

Кто окажется в числе первых кандидатов "на вылет"? По мнению рекрутеров, серьезно пострадают бухгалтеры. Их численность начнут сокращать и крупные, и средние предприятия, в том числе и государственные.

© Fotolia/ psphotography Работа за компьютером

К 2020 году рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в 3 раза.

Спрос упадет на сотрудников колл-центров, операторов ввода данных, и специалистов, задействованных в бумажном документообороте. Сокращение объема предложений для "бумажных" исполнителей может составить до 70%. Причина – расширение автоматизации подобных видов деятельности.

С 2017 года перестанет расти спрос на квалифицированных рабочих на промышленных предприятиях, а с 2018 года он начнет снижаться. Кроме того, все меньше преимуществ при трудоустройстве будет давать знание иностранного языка, за исключением позиций, где нужен уровень носителя.

IT-разработчики и инженеры

Наиболее активно спрос будет расти в IT-cфере – на мобильных и веб-разработчиков, специалистов по информационной защите и кибербезопасности, а также аналитиков "больших данных".

Будет повышаться востребованность специалистов по разведке и разработке месторождений, инженеров в машиностроении, авиационной и пищевой промышленности.

Не у дел не останутся и специалисты по продаже высокотехнологичных продуктов.

Банкам потребуются антикризисные управленцы и специалисты по работе с проблемной задолженностью.

А в юриспруденции возрастет спрос на специалистов в области международного и налогового права.

Компетенции, а не стаж

Эксперты объясняют: с каждым годом компании все больше будут ориентироваться на людей, стремящихся повышать профессиональные компетенции, а не "брать" стажем. А нанимать на вакантные позиции будут сотрудников, максимально соответствующих всем заявленным требованиям.

Стаж же как таковой уже не играет решающей роли. Любителям сидеть от "звонка до звонка" устроиться будет все сложней. "В среднем по России конкуренция сейчас – 7-8 человек на место, а в Москве – 9-10", — сообщили в HeadHunter

Меняются и запросы соискателей. Если раньше была тенденция каждые-год-два менять работу, если что-то не устраивает, то сейчас ценность рабочего места выросла. Денежный фактор остается для соискателей ключевым, но все более значимым становится и атмосфера на рабочем месте, особенно для молодых специалистов. Меньше внимания потенциальные сотрудники уделяют и социальному пакету, и его составляющим. Главное – стабильность.