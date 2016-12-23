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Экономика

Развивайся или уходи: чем удивит рынок труда в 2017 году

19:0223.12.2016
(обновлено: 02:19 24.12.2016)
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Надпись работа
© Fotolia/ fuzzbones

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Как будет складываться ситуация на российском рынке труда в 2017 году. Стоит ли опасаться новой волны сокращений, и почему спрос на низкоквалицифрованные кадры начнет падать уже с 2018 года. Об этом — в материале РИА Новости.

Рост зарплат на 8%

В новом году российские компании планируют поднять зарплату в среднем на 8%.

Пересмотреть оклады в сторону повышения около трети работодателей планируют в январе 2017 года. Еще треть готовы проиндексировать зарплаты в первом квартале нового года.

Таковы прогнозы аналитиков HeadHunter, которые они представили в рамках проекта "Банк данных заработных плат".

© РИА Новости. Александр Демьянчук
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Посетители идут на городскую "Ярмарку вакансий"

В 2016 году, по данным портала, зарплаты сотрудникам повышали только 32% работодателей,  а 11%, наоборот, ее сокращали. Более половины компаний – 57% — оставили выплаты работникам без изменений. В то же время, зарплаты редких и высококвалифицированных специалистов росли, и даже опережающими темпами, указывают аналитики другой крупной онлайн-площадки по подбору персонала Superjob.

Значимых сокращений численности персонала в уходящем году провели лишь 3% российских компаний, констатировали эксперты. Большинство предпочли экономию на компенсационных пакетах работникам.

Организации пустили под "нож" расходы на оплату сотрудникам обучения, фитнеса и проезда. Зато чаще стали предлагать скидки на свою продукцию.

Оптимизация процессов выразилась и в расширении обязанностей сотрудников. Кроме того, выросли требования к профессиональному уровню кандидатов, претендующих на вакансии, которые требуют высокой квалификации.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia/ Anton Gvozdikov
МЭР отмечает рост реальных зарплат в отдельных отраслях экономики

Переломный год

По мнению аналитиков, Superjob, именно такой подход работодателей будет определять ситуацию на рынке труда весь будущий год. Во многом будущий год станет для рынка труда переломным: стремясь повысить эффективность затрат, компании будут нанимать лучших, а действующих сотрудников поставят в условия "развивайся или уходи".

© Fotolia/ ldprod
Офисный работник за компьютером

В конкурентных отраслях активность работодателей будет расти, среднемесячные темпы роста числа вакансий составят в среднем 5% в месяц. Но, как предупреждают аналитики, 2017-й станет последним годом, когда будет наблюдаться общий рост количества реальных рабочих мест.

Участники ярмарки вакансий на международном форуме Карьера в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Артем Житенев
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Безработица в ноябре составила 5,4%

Безработица или рост

По данным Минтруда, на середину декабря  в России зарегистрировано около 800 тысяч официальных безработных. Опрос Фонда общественного мнения показал: 53% россиян оценивают уровень безработицы как высокий. 48% утверждают, что в регионе их проживания безработица растет, и только 8% заметили ее снижение.

Уже с 2018 года количество предложений для сотрудников низкой квалификации начнет сокращаться – на 5% в год. На ту же цифру будет расти и реальная безработица, предполагают в Superjob.

Аналитики портала не исключают, что общий уровень реальной безработицы в России к 2022 году может вырасти до 20—25%.

В HeadHunter, впрочем, такие расчеты считают излишне пессимистичными. "Рынок труда реагирует на ситуацию в экономике. Конечно, сейчас это пока не рост – скорее умеренная стагнация. В будущем году мы ожидаем роста числа вакансий на 5-10%, но никак не падения", — отметила  Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter.

Бухгалтеры и операторы

Кто окажется в числе первых кандидатов "на вылет"? По мнению рекрутеров, серьезно пострадают бухгалтеры. Их численность начнут сокращать и крупные, и средние предприятия, в том числе и государственные. 

© Fotolia/ psphotography
Работа за компьютером

К  2020 году рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в 3 раза.

Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В Минфине предсказали исчезновение профессии бухгалтера
Спрос упадет на сотрудников колл-центров, операторов ввода данных, и специалистов, задействованных в бумажном документообороте. Сокращение объема предложений для "бумажных" исполнителей может составить до 70%. Причина – расширение автоматизации подобных видов деятельности.

С 2017 года перестанет расти спрос на квалифицированных рабочих на промышленных предприятиях, а с 2018 года он начнет снижаться. Кроме того, все меньше преимуществ при трудоустройстве будет давать знание иностранного языка, за исключением позиций, где нужен уровень носителя.

IT-разработчики и инженеры

Наиболее активно спрос будет расти в IT-cфере – на мобильных и веб-разработчиков, специалистов по информационной защите и кибербезопасности,  а также аналитиков "больших данных". 

© Fotolia/ everythingpossible
Big Data

Будет повышаться востребованность специалистов по разведке и разработке месторождений, инженеров в машиностроении, авиационной и пищевой промышленности.

Не у дел не останутся и специалисты по продаже высокотехнологичных продуктов.

Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты РФ Любовь Духанина
© РИА Новости. Владимир Трефилов
Духанина: рынок труда становится рынком компетенций

Банкам потребуются антикризисные управленцы и специалисты по работе с проблемной задолженностью. 

А в юриспруденции возрастет спрос на специалистов в области международного и налогового права.

Компетенции, а не стаж

Эксперты объясняют: с каждым годом компании все больше будут ориентироваться на людей, стремящихся повышать профессиональные компетенции, а не "брать" стажем. А нанимать на вакантные позиции будут сотрудников, максимально соответствующих всем заявленным требованиям.

© Fotolia/ ave_mario
Девушка перед компьютером

Стаж же как таковой уже не играет решающей роли. Любителям сидеть от "звонка до звонка"  устроиться будет все сложней. "В среднем по России конкуренция сейчас – 7-8 человек на место, а в Москве – 9-10", — сообщили в HeadHunter

Меняются и запросы соискателей. Если раньше была тенденция каждые-год-два менять работу, если что-то не устраивает, то сейчас ценность рабочего места выросла. Денежный фактор остается для соискателей ключевым, но все более значимым становится и атмосфера на рабочем месте, особенно для молодых специалистов. Меньше внимания потенциальные сотрудники уделяют и социальному пакету, и его составляющим. Главное – стабильность. 

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Экономика
Обсуждение
9 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • w626.root
    Надо вводить безусловный основной доход (БОД), чтобы люди могли не ходить на работу и иметь средства для существования. Где нужно там заменить людей роботами. Всякая работа превращает человека в скот. Эксплуатации человека надо положить конец. Всё.
    20:22
    23.12.2016
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  • Georg Newworldorder
    Может это конечно либеральный вброс, но если правда, то это значит, что правительство медведева официально признало: люди даже трудоспособноно возраста этой стране больше не нужны
    22:43
    23.12.2016
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  • ls macdel в ответ пользователю w626.root(показатьскрыть)
    w626.root, когда-нибудь это будет, но, боюсь, не доживем.
    23:19
    23.12.2016
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  • Georgy Georgiev
    Вопиющее противоречие: по данным hh.ru все хорошо, беработица 5,4% и наблюдается, если не ее рост, то стагнация уж точно. А далее по тексту утверждают, что отбирать работодатели теперь будут "самых из самых", так как конкуренция по России - 7-8 соискателей на одну вакансию!!! А что делать остальным??? Гле и на какие средства я буду повышать свои проф. компетенции, если мне пожрать не на что и ипотеку оплатить тоже не на что?????
    01:00
    24.12.2016
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  • perez.ramirez
    Чем удивит? Очередной липовой статистикой и подхалимными отчетами.
    04:45
    24.12.2016
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  • Алексей Козейкин
    Честно говоря, статейка откровенно провокационная и донельзя бестолковая. Каюсь, вчитывался только в первый параграф, потом просмотрел по диагонали, но... Спрос на неквалифицированную рабсилу упадет, говорите? Ну-ну, флаг вам в руки! Пример вот прямо со двора: работают у нас дворниками то-ли таджики, то-ли узбеки, иблис их знает, кехельме, короче. И вот они своими лопатами двор вычищают до асфальта вне зависимости от погодных пертрубаций. Мало того, что двор и дорожки, так они умудряются и под стоящими машинами чистить. Вот такая вот неквалифицированная рабочая сила. А еще у нас ездит чувачок отДЭЗа на тракторе. Квалифицированный. Умелый. Но после него выехать со двора нереально если ты не на танке! Кехельме, при виде трактора матерятся и я их понимаю - одно дело чистить лопатой снежок и совсем другое прессованные глыбы кидать... Едем дальше, видим... мост? Фига там! А с продавцами, теми, что в маленьких магазинах и продавец, и кассир, и мясник и много-много сего еще что делать? По "авторитетному" мнению автора статьи на фиг их, ибо образования у них нетути... Вот только как быть с пожеланием ВВП о наличии маленьких магазинчиков в шаговой доступности для населения, ежели только за нынешний год из 6 магазинчиков 5 уже закрылись, а мы закроемся через месяц? Да, можно сходить в "Пятерочку" за дешевой гнильцой или в "Перекресток" за тем же самым. Но вот только мы то товар возили путный, но вот поди ж ты, население нужно в маркеты загнать.. Блин, достало! Я вот смотрю, везде нужны специалисты. Ага. Специалисты... Юристов и и бухов не касаюсь - перенасыщение, но, блин.. Водилой устроится кто-нибудь пробовал?!! Официально?!!
    05:10
    24.12.2016
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  • Richard Din
    C ростом экономики спрос на высококвалифицированную рабочую силу будет расти. Тяжеловато придётся тем, кто привык лежать на печке за печеньки.
    Так что учиться, учиться и ещё раз учиться!
    08:01
    24.12.2016
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  • Richard Din в ответ пользователю w626.root(показатьскрыть)
    w626.root, чтобы вся страна дурака валяла и не работала. Правда, откуда тогда возьмётся в казне этот безусловный доход, мало кто задумывается.

    --Всякая работа превращает человека в скот.

    Работа делает человека человеком. Она его развивает, даёт ощущение жизни. Я не про рытьё канав, если что...
    08:03
    24.12.2016
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  • Richard Din в ответ пользователю Georg Newworldorder(показатьскрыть)
    Georg Newworldorder,
    Вы неправильно поняли суть статьи. Люди нужны, но хорошие специалисты, которые готовы учиться и брать на себя ответственность, а не просиживать штаны в офисе. Никто за просиживание часов платить не будет, если от человека нет пользы.
    08:05
    24.12.2016
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  • Richard Din в ответ пользователю Georgy Georgiev(показатьскрыть)
    Georgy Georgiev,
    ну тут надо выбирать - или ипотека или повышение. Прежде чем брать кредиты надо же головой думать, планировать свою жизнь.
    Конкуренция смотря в какой области. На простую работу конкуренция огромная, а вот хорошего специалиста найти часто проблема. Народ у нас не очень любит стремиться к развитию, многим легче отбыть часы и получить пайку. Но это вообще-то жизненный тупик. Надо развиваться.
    08:09
    24.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Richard Din в ответ пользователю Алексей Козейкин(показатьскрыть)
    Алексей Козейкин,
    предложения по дешёвой работе всегда большое. Продавцы будут требоваться и дальше при развитии торговли, а она останавливаться вроде как не собирается.
    Просто другие сферы сейчас подтягиваются, промышленность будет расти, всякие супертехнологии, а там с улицы не возьмёшь, нужны хорошие спецы.

    --Водилой устроится кто-нибудь пробовал?!!

    я не водила, но, судя по тому, сколько сейчас грузов возят по дорогам, их много. Не беру даже тех, кто таксует в Яндексах-Уберах всяких.
    08:16
    24.12.2016
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  • metsavaim в ответ пользователю Richard Din(показатьскрыть)
    Richard Din, согласен, учится надо! Только после курсов или ПТУ специалистами не выходят. Тому же сварщику или токарю несколько лет надо, что бы вырасти. А где расти?
    10:07
    24.12.2016
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  • seanga
    На сйтах по поиску работы часто встречаются обьявления с требуемым опытом работы от 3 до 6 лет, от 3 понятно, а вот до 6 это что?
    12:36
    24.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Richard Din в ответ пользователю metsavaim(показатьскрыть)
    metsavaim, на производстве. Кстати, многие компании сейчас проводят обучение для кандидатов. Да и программы ПТУ постепенно перестраиваются, связываются с заводами.
    12:39
    24.12.2016
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