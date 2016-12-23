Дворкович считает, что решение по тарифам "Платона" примут в январе

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ, вероятно, в январе примет решение об изменении тарифов системы "Платон", сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Сомневаюсь", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли решение по тарифам "Платона" принято в этом году. "Я думаю, в январе", — добавил Дворкович.

Система "Платон" введена 15 ноября 2015 года. Деньги идут в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Тариф в настоящее время составляет 1,53 рубля за километр вместо изначально запланированных 3,73 рубля. Минтранс РФ предлагает повысить тарифы с февраля 2017 года до 2,61 рубля за километр, с июня того же года — до 3,06 рубля за километр.

В начале декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что решение по тарифам "Платона" должно быть взвешенным и сбалансированным, и указал на необходимость учитывать интересы малого бизнеса при повышении тарифов в системе.

Минтранс РФ обещал выполнить поручение Путина. Первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих, в частности, говорил, что Минтранс рассмотрит вариант дифференциации тарифов "Платона".