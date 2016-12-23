США ввели санкции против сотрудников российского Темпбанка из-за Сирии

ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Минфин США в пятницу ввел санкции против пяти министров правительства Сирии, ряда граждан Сирии, ряда руководителей российского Темпбанка, а также пяти юридических лиц.

По информации на сайте минфина США, санкции введены в отношении министра промышленности Сирии Ахмада аль-Хамо, министра коммуникаций и технологий Али аль-Зарифа, министра финансов Мамуна Хамдана, министра транспорта Али Хаммуда, министра информации Мухаммада Рамиза Турджумана, министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганема, главы ЦБ Сирии Дурейд Дургам.

Кроме того, ограничительные меры введены против членов руководства Темпбанка: заместителя председателя правления Николая Ахломова, заместителя председателя правления Елены Апанасенко, председателя набсовета Андрея Дубиняка, члена набсовета Владимира Гаглоева, заместителя председателя правления Ирины Коженковой, члена набсовета Леонида Решетникова, члена набсовета Аркадия Вайнштейна, члена набсовета Елены Жировой.

Меры приняты в рамках действующих санкций США против Сирии, отмечается в релизе.

Темпбанк сотрудничает с Сирией и Ираном. В частности, в Темпбанке открыты корреспондентские счета сирийским и иранским центральным банкам, местным кредитным организациям. Банк выступил финансовым гарантом исполнения крупной российской компанией своих обязательств по исполнению государственного контракта на территории Сирии по проведению буровых работ в рамках соглашения о разделе продукции

Минфин США в мае 2014 года наложил санкции на банк в виде ограничения всех денежных переводов в долларах США и запрета американским гражданам и компаниям на работу с Темпбанком. Это привело к отключению платежной системы MasterCard, системы Reuters, Western Union. Санкции были наложены и на председателя правления Темпбанка Михаила Гаглоева

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