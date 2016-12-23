Путин пояснил, на какие проекты пойдут деньги "Роснефтегаза"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Средства на счетах "Роснефтегаза" будут тратиться на проекты, на которые из бюджета правительство не может найти средства, сообщил на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Они (деньги "Роснефтегаза") абсолютно прозрачны, они все находятся под контролем правительства, и некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание. Например, в прошлом и в этом году дополнительно из "Роснефтегаза" будут финансироваться проекты в сфере науки и образования. Прежде всего, в сфере науки — это касается так называемых мегагрантов", — сказал президент.

"Оттуда же будут направлены средства на решение проблем, связанных с малой авиацией, для того чтобы возобновить производство самолетов для региональных линий. Оттуда же мы направим деньги на проекты, связанные с большой авиацией — и на производство авиационного двигателя с большой тягой, это 30-35 тонн. Это нам позволит вместе с нашими китайскими друзьями создать широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет. Вот на такие вещи, на которые в конечном итоге после всех споров и драк в правительстве денег не оказывается, но которые нужно обеспечить финансированием, мы будем тратить средства из "Роснефтегаза", — добавил Путин.

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