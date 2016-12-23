Путин ожидает, что задел энергомощностей для Крыма составит 800 МВт

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Дополнительный задел энергомощностей для экономики Крыма после строительства там электростанций составит 800 МВт, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в пятницу.

Путин отметил, что "Черноморнефтегаз" завершил работы по присоединению крымской газотранспортной системы (ГТС) к магистральным газопроводам РФ, подача газа начнется в ближайшие два-три дня.

"После того, как газ придет, а он придет туда, повторяю, в течение ближайших двух-трех дней… после этого начнется строительство двух электростанций в Крыму мощностью по 470 МВт. Это будет означать, что общая генерация составит около 2 тысяч МВт, где-то 1950-1900. Если пиковое потребление 1100-1200, то, как мы видим, задел дополнительный для развития экономики Крыма составит примерно 800 МВт. Это очень серьезный задел для развития экономики, производства, сельского хозяйства, рекреационной сферы, туризма", — сказал президент.

Ранее представитель Минэнерго РФ говорил РИА Новости, что Крым могут подключить к ГТС материковой части России в декабре.

Газопровод "Джанкой-Феодосия-Керчь" протяженностью 400 километров должен соединить материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок "голубого топлива" к строящимся ТЭС в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 МВт. Обе станции будут работать на газе. Каждая станция будет иметь по два энергоблока.

Первые очереди электростанций — два энергоблока мощностью по 235 МВт каждый — будут введены в эксплуатацию на Севастопольской ТЭС и Симферопольской ТЭС к 1 сентября 2017 года. В рамках второй очереди такой же объем будет введен в марте 2018 года. Подрядчиком строительства является "Технопромэкспорт".

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