Путин: конкуренты России иногда используют экологов в своей борьбе

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Экологические организации в ряде случаев используются иностранными конкурентами России, чтобы притормозить развитие ряда сегментов российской экономики, в том числе в сфере генерации электроэнергии, заявил президент России Владимир Путин в пятницу в ходе ежегодной пресс-конференции.

Один из журналистов посетовал на то, что экологические организации, имеющие статус иностранных агентов, нередко выступают против развития инфраструктурных объектов, в частности, объектов атомной энергетики, строящихся госкорпорацией "Росатом".

"Экологические организации иногда используются нашими конкурентами для того, чтобы "притопить" растущие сегменты российской инфраструктуры, генерации, как в вашем случае", — сказал Путин.

"Я очень хорошо помню, как иностранные правительства "заряжали" некоторые экологические организации при строительстве некоторых объектов морской и портовой инфраструктуры. Мы просто достоверно знали, сколько денег направлено на срыв тех или иных проектов. Они (эти объекты — ред.) сегодня работают, слава богу", — добавил глава государства.

По его словам, это не значит, что при этом не надо обращать внимания на проблемы экологии, прежде всего в атомной сфере.

Глава государства отметил, что применяемые "Росатомом" технологии полностью соответствуют самым высоким современным, так называемым "постфукусимским", требованиям безопасности.

"Росатом" у нас — одна из ведущих мировых компаний. Ее современные технологии "постфукусимского" периода признаны МАГАТЭ и международными экспертами самыми безопасными в мире, это абсолютно очевидная вещь", — сказал Путин.

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