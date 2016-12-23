ЦБ отключил Банк на Красных Воротах от платежной системы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ отключил от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП) московский Банк на Красных Воротах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами, например, хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием.

Сотрудник колл-центра кредитной организации в четверг сообщил РИА Новости, что Банк на Красных Воротах приостановил проведение всех клиентских операций, включая выдачу вкладов.

Банк на Красных Воротах соблюдает все обязательные нормативы ЦБ, но их значения находятся на минимально допустимом уровне. За последние три месяца банк потерял 370 миллионов рублей клиентских средств. Убыток банка за 11 месяцев года достиг 314 миллионов рублей.

Население хранит в банке более 3,5 миллиарда рублей. По данным РИА Рейтинг, Банк на Красных Воротах занимал по итогам первых трех кварталов 2016 года 271-е место с активами в размере 7,14 миллиарда рублей.