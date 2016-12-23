ЦБ отключил Банк на Красных Воротах от платежной системы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ отключил от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП) московский Банк на Красных Воротах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Сотрудник колл-центра кредитной организации в четверг сообщил РИА Новости, что Банк на Красных Воротах приостановил проведение всех клиентских операций, включая выдачу вкладов.
Население хранит в банке более 3,5 миллиарда рублей. По данным РИА Рейтинг, Банк на Красных Воротах занимал по итогам первых трех кварталов 2016 года 271-е место с активами в размере 7,14 миллиарда рублей.