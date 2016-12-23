"Транснефть" направила Белоруссии предложения по тарифам на 2017 год

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. "Транснефть" направила белорусской стороне свои предложения по повышению тарифа на прокачку нефти в 2017 году, считая экономически обоснованным повышение тарифов "Гомельтранснефть Дружба" на 5,8%, а "Полоцктранснефть Дружба" на 11,76%, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
В соответствии с действующей методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии и по итогам рабочих встреч специалистов "Транснефти", с одной стороны, и "Полоцктранснефть Дружба" и "Гомельтранснефть Дружба", с другой, в "Транснефти" был проведен анализ представленных материалов и подготовлены предложения по величине тарифов в 2017 году, сообщил Демин.
"ПАО "Транснефть" считает экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 5,8%, а ОАО "Полоцктранснефть Дружба" на 11,76%. Об этом мы сегодня информировали наших белорусских коллег", — сказал представитель "Транснефти".
Как ранее отметила "Транснефть", объем поставок нефти из РФ в Белоруссию в первом квартале 2017 года предварительно составит 4,5 миллиона тонн, возможна корректировка.