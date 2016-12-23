Костин прокомментировал антироссийские санкции цитатой из "Крестного отца"

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости/Прайм. Глава ВТБ Андрей Костин процитировал криминальную драму "Крестный отец" и назвал западные санкции давлением на Россию по мафиозным принципам.

"Мы живем в мире, где экономические ограничения и санкции все чаще используются в политических целях", — сказал Костин, выступая в Совете Федерации.

Экономические санкции стран Запада против России были введены с в 2014 году из-за ситуации вокруг Украины. Под санкции попали российские госбанки и нефтяная отрасль. Западным инвесторам запрещается выдавать новые кредиты пяти крупнейшим финансовым институтам — Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку — на срок более 30 дней, а также покупать их новые акции и облигации со сроком обращения более 30 дней.

"Один из героев известного фильма "Крестный отец" утверждал: "Финансы — это оружие, а политика — это умение вовремя нажать на курок". Видимо, под впечатлением этой криминальной драмы наши западные партнеры решили применить этот мафиозный принцип в реальной жизни", — полагает банкир.

"Введение финансовых санкций, закрытие западных рынков, долгового, акционерного капитала выявили такой совершенно новый фактор как политические риски в экономическом взаимодействии с внешним миром. Этот фактор российским банкам и компаниям следует обязательно принимать во внимание в выстраивании своей международной стратегии", — добавил глава ВТБ.