Нефть дешевеет на фоне сообщений из Ливии и данных о росте запасов в США

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в последний день рабочей недели на фоне сообщений о планах Ливии увеличить добычу и данных по запасам "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.17 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,56% — до 54,74 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,59%, до 52,64 доллара за баррель.

Национальная нефтяная компания Ливии National Oil Corporation ранее сообщила об открытии нефтепроводов к двум месторождениям на западе страны — Шарара (Sharara) и Эль-Филь (El Feel). Компания ожидает, что после возобновления работы нефтепроводов производство нефти в стране в следующем месяце увеличится на 175 тысяч баррелей в день, а в ближайшие три месяца вырастет на 270 тысяч баррелей в день. Как сообщает агентство Рейтер, данное сообщение оказывает давление на стоимость нефти.

Давление на "черное золото" также оказывают обнародованные ранее на этой неделе данные министерства энергетики США о неожиданном росте запасов нефти в стране по итогам завершившейся 16 декабря недели. Так, коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за отчетную неделю неожиданно увеличились на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 485,4 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились на 2,515 миллиона баррелей, до 480,69 миллиона баррелей.

Мешает росту стоимости нефти и фиксация инвесторами прибыли в преддверии праздников. В четверг "черное золото" дорожало благодаря удешевлению доллара. В пятницу инвесторы решили зафиксировать прибыль перед празднованием католического Рождества, из-за которого в понедельник многие европейские торговые площадки, а также биржи США будут закрыты. На этом фоне объем торгов значительно снижается. Инвесторы постепенно закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала 2017 года.