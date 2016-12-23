Правительство работает над проблемой задолженности регионов, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ принимает меры, чтобы "расшить" проблему задолженности регионов, продолжит такую работу, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"В целом это проблема серьезная. В целом задолженность регионов свыше 2 триллионов рублей, хотя правительство предпринимает необходимые шаги, чтобы "расшить" эту проблему. В текущем году, по-моему, 380 с небольшим миллиардов рублей было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы, забрать у них долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты, кредиты Минфина", — сказал Путин.

"Эта работа будет продолжена", — добавил он. Президент отметил, что в соответствии с правилами правительства задолженность региона не должна быть больше 50% собственных доходов.

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>