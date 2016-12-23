Россия проделала серьезные шаги по импортозамещению, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. РФ проделала серьезные шаги по импортозамещению, произошли реальные структурные изменения в ряде отраслей, в том числе фармацевтике, химической и легкой промышленности, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Вот это так называемое импортозамещение, оно дает свои плоды. По линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов. Если это было 49 с чем-то процентных пунктов, то сейчас 39", — сказал президент в ходе ежегодной пресс-конференции.

"У нас очень серьезные шаги по импортозамещению сделаны по целому ряду отраслей: фармацевтическая промышленность, химическая промышленность, легкая промышленность, я уже не говорю про тяжелое машиностроение. Дорожная техника, она уже почти на 100% российская. У нас реально серьезные изменения произошли в этом плане отношений. Я уже не говорю про оборону. Серьезные, внутренние, структурные изменения, особенно в этой сфере это чрезвычайно важно, чтобы достигнуть технологической независимости", — сказал Путин.

"У меня сомнений нет, что мы добьемся нужного нам результата", — добавил он.

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