Россия проделала серьезные шаги по импортозамещению, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. РФ проделала серьезные шаги по импортозамещению, произошли реальные структурные изменения в ряде отраслей, в том числе фармацевтике, химической и легкой промышленности, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Вот это так называемое импортозамещение, оно дает свои плоды. По линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов. Если это было 49 с чем-то процентных пунктов, то сейчас 39", — сказал президент в ходе ежегодной пресс-конференции.
"У меня сомнений нет, что мы добьемся нужного нам результата", — добавил он.
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