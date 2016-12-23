ЦБ работает с руководством Татарстана по проблемам в банковском секторе

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ активно работает с руководством Татарстана по проблемам в банковском секторе, ищет способы поддержки вкладчиков, включая юрлиц, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Насколько мне известно, ЦБ активно работает с руководством Татарстана. Президент Татарстана, правительство Татарстана, а эта республика у нас с точки зрения развития и по многим другим вопросам является одним из лидеров среди субъектов РФ, они совместно с Банком России работают. Ищут способы поддержки всех вкладчиков, в том числе и юридических лиц", — сообщил Путин.

"Работа Центрального банка и руководства Татарстана продолжается, и продолжается достаточно гармонично", — добавил Путин.

Банк России с 15 декабря ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.

После решения ЦБ в банковском секторе Татарстана начался кризис, так как с Татфондбанком связаны банки "Советский", Тимер Банк, Татагропромбанк и Радиотехбанк. Татфондбанк был также спонсором в международных платежных системах Visa или Mastercard для Алтынбанка, Интехбанка и Татагропромбанка.

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