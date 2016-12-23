"Швабе" поставил в США прицелы ночного видения

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Холдинг "Швабе" поставил в США первую партию охотничьих прицелов ночного видения, сообщает пресс-служба холдинга.

Прицел Trifecta Gen1+ является совместной разработкой холдинга и американской компании Bering Optics, выступившей заказчиком изделия. Он обладает трехкратным увеличением и позволяет охотнику эффективно обнаруживать цель на дальности до 270 метров. Корпус прицела изготовлен из высокопрочного авиационного алюминия. Диапазон рабочих температур прибора — от —30 до +50°С.

"В России активно развивается рынок охотничьей продукции. Мы разработали компактные прицелы совместно с американской компанией Bering Optics. Продукция производится холдингом "Швабе" и поставляется в США, но мы также открыты и для внутреннего рынка, где готовы предложить лучшее соотношение цена-качество", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина.