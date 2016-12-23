Крым выставит на продажу национализированные АЗС Коломойского

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости. Крым выставит на продажу сеть автозаправочных станций, ранее принадлежавшей украинскому олигарху Игорю Коломойскому, их стартовая цена – около 650 миллионов рублей, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.

Автозаправки ранее принадлежали группе "Приват" Коломойского и были национализированы после воссоединения Крыма с Россией.

"По автозаправочным станциям ведутся подготовительные работы, в плане пакета документов, проводятся кадастровые и оценочные работы", — сказала Анюхина на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня". Она подчеркнула, что ранее автозаправки были переданы во временное пользование крымской нефтегазодобывающей компании "Черноморнефтегаз".

"Сейчас главой Крыма принято окончательное решение, что автозаправки продаются. Они уже закреплены за Распорядительной дирекцией республики Крым – это специальное учреждение, которое осуществляет отчуждение имущества", — подчеркнула министр.

Анюхина добавила, что автозаправочную сеть планируется выставить на аукцион в первом-втором квартале 2017 года. "Эти автозаправочные станции будут проданы. Их стартовая начальная цена примерно составит 650 миллионов рублей", — добавила министр.

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