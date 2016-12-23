Украина планирует стать экспортером газа с 2021 года

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик утверждает, что через четыре года страна начнет экспортировать газ.

"Украина активно работает над уменьшением зависимости от импорта газа… В 2020 году за счет дополнительной добычи газа Украина не будет зависеть от импорта, а начиная с 2021 года станет его экспортером", — пообещал министр, выступая в парламенте в пятницу.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявлял, что Украина за пять лет планирует нарастить собственную добычу газа на 7 миллиардов кубометров, что позволит Киеву отказаться от импорта газа и добиться энергонезависимости.

Украина прекратила покупать газ напрямую у России в ноябре прошлого года, после того как "Газпром" объявил о переходе на принцип полной предоплаты. При этом Киев продолжает закупки того же российского, так называемого "реверсивного" газа через страны ЕС.

На трехсторонней российско-украинско-европейской встрече в начале декабря Киев согласился купить у России от полутора до четырех миллиардов кубов газа этой зимой, а Москва подтвердила готовность обеспечить поставки и в ЕС, и на Украину. Однако договориться о возобновлении поставок не удалось. Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое отменило бы принцип "бери или плати". "Газпром" согласен максимум на обмен письмами.