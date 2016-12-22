Биржи Европы закрылись в основном в плюсе на корпоративных сообщениях

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга в основном ростом на фоне корпоративных новостей и на низком объеме торгов перед новогодними праздниками, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,32% — до 7063,68 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,02%, до 4834,63 пункта, немецкий DAX — опустился на 0,11%, до 11456,10 пункта.

В пятницу британские биржи закроются раньше в связи с празднованием католического Рождества. Торги в Великобритании возобновятся лишь в следующую среду. Кроме того, в понедельник биржи Франции, Германии, а также ряда других европейских стран будут закрыты. На этом фоне объем торгов в Европе постепенно снижается. Инвесторы закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала 2017 года.

В то же время участники торгов обратили внимание на корпоративные новости региона. Крупнейший в мире производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) и швейцарская биотехнологическая компания Actelion Ltd. возобновили переговоры о возможной сделке. Данное сообщение вызвало рост стоимости бумаг Actelion на 4,14%.

В среду финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia подал иски против американской компании Apple в несколько судов ФРГ и США, обвинив ее в нарушении патентного законодательства. На этом фоне акции финской компании подешевели на 4,91%.