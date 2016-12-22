"Газпром" проработает варианты защиты интересов после решения суда Литвы

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. "Газпром" намерен изучить решение суда Литвы о наложении на компанию штрафа в 35,5 миллионов евро и возможности дальнейшей защиты своих интересов, сообщили РИА Новости в управлении информации "Газпрома".

"Компания изучит решение суда и будет прорабатывать варианты дальнейшей защиты своих интересов", — сказали в газовой компании.

Ранее в четверг Главный административный суд Литвы обязал "Газпром" выплатить Литве штраф в размере 35,561 миллиона евро в связи с тем, что "Газпром" нарушил договоренность 2004 года и не согласился подписать с компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом. Таким образом, Главный административный суд Литвы оставил в силе решение совета по конкуренции, который назначил этот штраф в октябре 2014 года.

Совет по конкуренции в июне 2014 года решил, что, отказывая Lietuvos energija в соглашении по обмену газом в 2013–2015 годах, "Газпром" препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа и тем самым нарушил условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos, выданное советом по конкуренции в 2004 году. Тогда сообщалось, что сделка Lietuvos energija с одной и западноевропейских компаний позволила бы снизить затраты на покупку газа, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей.

В начале 2012 года Lietuvos energija нашла возможность купить газ на более выгодных условиях в Западной Европе и обратилась к "Газпром экспорту" с просьбой разрешить ей произвести обмен газом. Часть газа, который "Газпром экспорт" поставлял в Польшу через Белоруссию, была бы направлена в Литву, а образовавшийся недостаток газпромовского газа в Польше был бы покрыт из приобретенного компанией Lietuvos energija объема газа, который был бы передан российскому концерну.