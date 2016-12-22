"Дыра" в капитале Военно-промышленного банка выросла до 36,58 млрд рублей

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России уточнил разницу между активами и обязательствами Военно-промышленного банка (ВПБ), по новым данным, она составляет 36,58 миллиарда рублей, следует из опубликованной регулятором информации о финансовом состоянии кредитной организации.

Так, активы банка, по данным регулятора, составляют 1,42 миллиарда рублей, обязательства — 37,997 миллиарда. В ноябре Банк России оценивал "дыру в капитале ВПБ на уровне в 27,25 миллиарда рублей.

ЦБ РФ с 26 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ВПБ. Банк в начале сентября ввел ограничения на открытие и пополнение вкладов, и, по словам его клиентов, ограничил и выдачу вкладов и переводы денежных средств.

Как сообщал ранее источник РИА Новости, ЦБ до отзыва лицензии отключил банк от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП), а также ввел предписание, ограничивающее привлечение средств физлиц и перевод средств клиентов. ВПБ в свою очередь обратился в Генпрокуратуру и подал иск в арбитражный суд Москвы с жалобой на предписание, выданное ему Банком России.

Военно-промышленный банк, по данным РИА Рейтинг, занимал по итогам первого полугодия 89-е место в российской банковской системе с активами в размере 64,2 миллиарда рублей. Согласно последней отчетности банка, население хранило в нем более 30 миллиардов рублей.

Регулятор также отмечал, что временная администрация по управлению ВПБ, функции которой были возложены на Агентство по страхованию вкладов, с первого дня работы столкнулась с "фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка".