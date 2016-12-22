Московский Банк на Красных Воротах приостановил все клиентские операции

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Средний по размеру Банк на Красных Воротах приостановил проведение всех клиентских операций, включая выдачу вкладов, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.

"У нас временное приостановление по всем операциям, мы не можем выдавать сейчас денежные средства", — сообщил сотрудник банка, уточнив, что сроки возобновления операций сейчас неизвестны.

Получить официальный комментарий банка РИА Новости пока не удалось.

Банк на Красных Воротах соблюдает все обязательные нормативы ЦБ, но их значения находятся на минимально допустимом уровне. За последние три месяца банк потерял 370 миллионов рублей клиентских средств. Убыток банка за 11 месяцев года достиг 314 миллионов рублей.

Население хранит в банке более 3,5 миллиарда рублей. По данным РИА Рейтинг, Банк на Красных Воротах занимал по итогам первых трех кварталов 2016 года 271-е место с активами в размере 7,14 миллиарда рублей.