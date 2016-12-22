"Дыра" в капитале банка "Развитие" выросла до 3,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Разница между активами и обязательствами черкесского банка "Развитие", у которого регулятор ранее отозвал лицензию, выросла на 16,7% и составила 3,4 миллиарда рублей, следует из опубликованного Банком России сообщения о финансовом состоянии кредитной организации.
Банк России с 10 октября отозвал у банка "Развитие" лицензию. По данным ЦБ, банк не исполнял требования банковского законодательства и нормативных актов регулятора, проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом регулятор указывал, что достаточность собственных средств кредитной организации снизилась до критических значений, а ее руководители и собственники не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее сообщило, что выплаты вкладчикам банка составят 3,9 миллиарда рублей и будут осуществляться через Россельхозбанк. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Развитие" на 1 сентября 2016 года занимал 238-е место в банковской системе РФ.