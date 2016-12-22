"Дыра" в капитале банка "Развитие" выросла до 3,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Разница между активами и обязательствами черкесского банка "Развитие", у которого регулятор ранее отозвал лицензию, выросла на 16,7% и составила 3,4 миллиарда рублей, следует из опубликованного Банком России сообщения о финансовом состоянии кредитной организации.

Так, по данным ЦБ, на момент отзыва лицензии 10 октября "дыра" в капитале банка "Развитие" составляла около 2,92 миллиарда рублей. Однако из составленного 30 ноября заключения следует, что дыра выросла до 3,4 миллиарда рублей. При этом активы банка составили 2,15 миллиарда рублей, обязательства — 5,56 миллиарда рублей.

Банк России с 10 октября отозвал у банка "Развитие" лицензию. По данным ЦБ, банк не исполнял требования банковского законодательства и нормативных актов регулятора, проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом регулятор указывал, что достаточность собственных средств кредитной организации снизилась до критических значений, а ее руководители и собственники не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее сообщило, что выплаты вкладчикам банка составят 3,9 миллиарда рублей и будут осуществляться через Россельхозбанк. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Развитие" на 1 сентября 2016 года занимал 238-е место в банковской системе РФ.