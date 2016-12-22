ВВП США в III квартале вырос на 3,5%

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Реальный рост ВВП США в третьем квартале 2016 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 3,5% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель составит 3,3%.

Согласно первой оценке Минторга, индикатор в отчетном квартале составил 2,9%, по второй оценке — 3,2%. По итогам второго квартала рост ВВП составил 1,4%, а по итогам первого квартала — 0,8%.

При этом реальные темпы роста потребительских расходов в США в третьем квартале замедлились до 3% с 4,3% кварталом ранее.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.