Медведев рассказал об имеющемся в стране потенциале энергосбережения

ГОРКИ, 22 дек — РИА Новости. Потенциал энергосбережения в России составляет треть от энергопотребления, ресурсы используются по-прежнему расточительно, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"По-прежнему крайне расточительно мы относимся к использованию ресурсов. Энергоемкость нашего ВВП все еще в разы выше, чем в развитых и во многих развивающихся странах. Потенциал энергосбережения, по данным Минэнерго, составляет около трети текущего энергопотребления", — сказал Медведев на совещании о проекте Энергетической стратегии России на период до 2035 года.

Медведев сообщил, что есть немало предприятий, где потери энергии и тепла особенно велики.

В конечном счете, расплачиваются за это экономика и потребители, подчеркнул он. "Это недопустимо. В стратегии должны быть предусмотрены системные меры по повышению энергоэффективности. Это касается не только самого ТЭКа, где также есть большие возможности повышения эффективности использования ресурсов, но и, самое главное, всей экономики", — заявил премьер.