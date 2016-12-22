Минстрой заявил об увеличении объема ввода стандартного жилья в 2016 году

МОСКВА, 22 декабря — РИА Новости. Объем ввода стандартного жилья (жилья эконом-класса — ред.) в 2016 году увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом и составил 35,2 миллиона квадратных метров, сообщил в ходе пресс-конференции в четверг замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"Я прошу больше не употреблять словосочетание "Жилье экономическоно класса", потому что это неправильный перевод, попавший в 2000-х годах к нам. Сейчас то жилье, которое строится и действительно может быть доступно и для молодых семей, и для отдельных категорий граждан, оно никак не отличается качеством среды, которое формируется внутри этих районов. Поэтому считаем, что правильно называть это жилье стандартным", — объяснил Стасишин на пресс-конференции в Сбербанке.

Он также добавил, что жилье, купленное по договорам долевого участия и в ипотеку, в этом объеме составляет 90%.

"Из 35,2 миллиона квадратных метров процентов 90 это ДДУ или ипотека", — сказал он.