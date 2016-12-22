ГП обсудила с бизнесом предложения по уменьшению внеплановых проверок

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Генпрокуратура РФ внесла законодательные предложения о снижении количества внеплановых проверок, от которых больше всего страдает бизнес, сообщил в ходе селекторного совещания в Доме правительства РФ первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

"Генеральная прокуратура всегда высказывалась за то, чтобы расширялась зона действия закона 294, с тем чтобы как можно большее количество проверок выходило из зоны внеплановых и попадало под действие реестра проверок. Мы по поручению президента РФ внесли на этот счет законодательные предложения, и эти предложения обсуждались предварительно с бизнес-сообществом. Оно было выработано нами совместно, и я надеюсь, что мы получим законодательные рычаги, чтобы снижать количество внеплановых проверок, потому что именно от них больше всего страдает бизнес", — сказал Буксман.

Он напомнил об открытой генпрокурором РФ Юрием Чайкой в июне прямой линии для бизнесменов, по которой они могут напрямую обратиться и сообщить о нарушениях своих прав.

Селекторное совещание посвящено совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в РФ.