В Москве пройдут переговоры по авиасообщению между Россией и Таджикистаном

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Переговоры по авиасообщению между Россией и Таджикистаном пройдут в четверг в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

Минтранс России в среду в 23.00 мск сообщил, что авиасообщение между РФ и Таджикистаном приостановлено с 00.00 22 декабря из-за отсутствия консенсуса по вопросу полетов российской компании "Ямал". Почти час спустя российское министерство сообщило, что власти стран согласовали полеты авиакомпании и сообщение не будет приостановлено, а переговоры продолжатся 22 декабря без уточнения места их проведения.

"Сегодня в Москве запланированы переговоры", — сообщили в Минтрансе в четверг.