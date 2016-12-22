В Москве пройдут переговоры по авиасообщению между Россией и Таджикистаном
09:2722.12.2016
(обновлено: 09:46 22.12.2016)
75928
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Переговоры по авиасообщению между Россией и Таджикистаном пройдут в четверг в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
Минтранс России в среду в 23.00 мск сообщил, что авиасообщение между РФ и Таджикистаном приостановлено с 00.00 22 декабря из-за отсутствия консенсуса по вопросу полетов российской компании "Ямал". Почти час спустя российское министерство сообщило, что власти стран согласовали полеты авиакомпании и сообщение не будет приостановлено, а переговоры продолжатся 22 декабря без уточнения места их проведения.
"Сегодня в Москве запланированы переговоры", — сообщили в Минтрансе в четверг.