ЦБ отозвал лицензию у Межрегионального клирингового банка

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Банк России с 22 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Межрегионального клирингового банка (КБ МКБ), говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Также регулятор отметил наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе КБ МКБ (ООО) с рынка банковских услуг", — отметил ЦБ. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря 2016 года занимал 487-е место в банковской системе РФ.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>