Нефть дорожает на ожиданиях по сокращению добычи в 2017 году

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть растут в четверг на ожиданиях сокращения ее добычи — после снижения в среду на данных об увеличении запасов нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

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Ничего не изменится 13175

По состоянию на 08.22 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% — до 54,61 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,23% — 52,16 доллара за баррель.

В среду "черное золото" дешевело на данных минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 декабря, неожиданно увеличились, на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 485,4 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы снизились на 2,515 миллиона баррелей, до 480,69 миллиона баррелей.

"На отметке в 485,4 миллиона баррелей запасы нефти в США находятся на верхнем пределе среднего диапазона для этого времени года", — отметило минэнерго США.

Цены на нефть поддерживает ожидание выполнения странами, входящими и не входящими в ОПЕК, договоренностей о сокращении добычи.

"Если посмотреть, на кого приходятся самые большие сокращения, это в основном страны Персидского залива и Россия — это дает мне еще больше успокоения в том, что будет существенная степень соблюдения (договоренностей — ред.)" — приводит агентство Рейтер слова главного рыночного аналитика CMC Markets Рика Спунера (Ric Spooner).

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