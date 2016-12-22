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Экономика

Почти даром: украинский Минфин выкупил Приватбанк за одну гривну

Тема:
Национализация "Приватбанка" (45)
08:1322.12.2016
(обновлено: 11:19 22.12.2016)
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Отделение ПриватБанка в Киеве, Украина. 19 декабря 2016
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украинский Приватбанк перешел в собственность государства. Минфин страны выкупил 100% его акций за символическую сумму в одну гривну.

Приватбанк был основан в 1992 году, сейчас он обслуживает треть вкладов населения Украины, входя в топ-3 банковской системы страны вместе с с государственными Укрэксимбанком и Ощадбанком.

У офиса ПриватБанка. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Клиентам "Приватбанка" посоветовали не волноваться за свои деньги
Одним из главных акционеров Приватбанка был олигарх Игорь Коломойский.

Отдали за гривну

Сделку по продаже Приватбанка подписали Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и министерство финансов Украины.

"Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно закону, продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФГВФЛ.

В фонде уточнили, что все необходимые процедуры будут закончены в течение 72 часов.

Что случилось с Приватбанком

Олег Ляшко. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Ляшко потребовал "крови руководства НБУ" из-за ситуации с "Приватбанком"
Решение о национализации Приватбанка было принято в конце прошлой недели. Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что ревизоры обнаружили в капитале банка недостачу в 148 миллиардов гривен (5,6 миллиарда долларов), а ликвидность "существенно снизилась".

Позднее президент Петр Порошенко заявил, что альтернативой национализации было "падение" банка, которое создало бы угрозу для всей банковской системы страны.

При этом государство хочет продать Приватбанк сразу после того, как нормализует его работу, сообщил в понедельник министр финансов Украины Александр Данилюк.

"После перехода Приватбанка в государственную собственность доля государственных банков в банковском секторе будет достаточно значительной. У государства нет планов быть собственником такой большой части в банковском секторе", — отметил чиновник.

Испытание для реформ

Логотип рейтингового агентства Fitch Ratings
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Fitch может понизить рейтинги украинского Приватбанка
Национализация крупнейшего частного украинского банка вызвала беспокойство у экономистов. Так, эксперты международного рейтингового агентства Fitch считают, что действия Киева станут "испытанием" для реформ, которые проводятся в стране.

"Несмотря на наличие прогресса в улучшении здоровья финансовой системы (Украины — ред.), капитализация банковского сектора низкая, а проблемных кредитов много. Приватбанк станет важным индикатором способности властей удержать восстановление доверия к финансовой системе страны", — говорится в релизе агентства.

В Fitch также отметили, что украинские власти должны стабилизировать работу Приватбанка и вернуть его в частную собственность. В противном случае восстановление экономики страны может оказаться под угрозой.

Люди возле банкомата ПриватБанка в Киеве, Украина
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
"Приватбанк" сообщил, что все отделения работают, деньги в банкоматах есть
Глава российского Сбербанка Герман Греф назвал ситуацию в Приватбанке "сложной". Он считает, что решение о национализации банка было правильным.

"Это крупнейший банк на рынке — порядка 25% активов — и рано или поздно решение о национализации должно было быть принято", — заявил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Все, что произошло с Приватбанком, подстегнуло волнения среди населения, и поэтому, конечно, на какой-то период времени мы будем видеть нестабильную ситуацию и с частными клиентами, и с юридическими лицами", — добавил глава Сбербанка.

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Экономика
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