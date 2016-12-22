Основные биржи АТР снижаются перед рождественскими праздниками

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в четверг в преддверии рождественских праздников, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 07.53 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18%, до 3131,76 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,32%, до 1989,68 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,85%, до 21625,25 пункта, корейский KOSPI — на 0,11%, до 2035,65 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,48%, до 5640,40 пункта, японский Nikkei 225 — уменьшался на 0,30%, до 19386,93 пункта.

"В преддверии Рождества… объемы торгов маленькие", — приводит газета The Wall Street Journal слова трейдера из CMC Markets Алекса Фарбера (Alex Furber). Он также добавил, что на рынке мало движущих факторов. Газета отмечает, что в следующий понедельник многие азиатские биржи будут закрыты, но площадки Японии, Китая и Южной Кореи продолжат работать. Австралийские биржи будут закрыты в понедельник и вторник.

"Никто, на самом деле, не готов задействовать реальные деньги на рынке, и это также отражается на внутридневных диапазонах торгов", — цитирует газета главного рыночного стратега IG Ltd Криса Уэстона (Chris Weston).

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