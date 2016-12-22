Команда Трампа обсуждает введение импортных торговых пошлин

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент США рассматривает возможность введения торговых пошлин на импортные товары, сообщает CNN со ссылкой на источники в окружении Дональда Трампа.

По данным телеканала, будущий глава аппарата Белого дома Райнс Прибас сообщил вашингтонским лоббистам, что обсуждается введение исполнительными указами президента 5-процентных пошлин.

В предвыборных выступлениях Трамп не раз подчеркивал, что международные соглашения о свободной торговле ставят Америку в невыгодное положение. Дешевый импорт разрушает промышленное производство и лишает американцев рабочих мест, считает он.

Противники Трампа заявляют, что "торговые войны" с Китаем или, например, с Мексикой чреваты скачком инфляции из-за подорожания товаров, а также могут вызвать спад экономики из-за сокращения мировой торговли.

Республиканцы в конгрессе в целом выступают за свободную торговлю. Конгрессмены напрямую не подчиняются президенту, поэтому они могут поддаться на уговоры бизнеса и заблокировать принятие законов, повышающих пошлины. Президентские исполнительные указы (executive order) позволяют действовать в обход конгресса. Эту тактику часто применял уходящий президент Барак Обама, за что подвергался критике со стороны самого же Трампа.

У указов есть свои недостатки, например, их действие может заблокировать суд, как это произошло с рядом важных начинаний Обамы, включая иммиграционную реформу.