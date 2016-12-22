Япония готова потратить на сотрудничество с Россией в 2017 году $29 млн

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Токио готов потратить на экономическое сотрудничество с Россией 3,5 миллиарда иен (29 миллионов долларов); такая сумма обозначена в бюджете на 2017 финансовый год, который наступит 1 апреля, сообщило агентство Киодо.

Правительство Японии одобрило бюджет страны на рекордную сумму в 97,45 триллиона иен (832 миллиарда долларов). Документ будет рассмотрен парламентом в начале следующего года.

Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в мае этого года в Сочи премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил план экономического сотрудничества по восьми направлениям. В ходе визита Путина в Японию 15-16 декабря было подписано 80 совместных документов.

План Синдзо Абэ предусматривает, в частности, совместную хозяйственную деятельность на четырех островах южных Курил.