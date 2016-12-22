В Японии одобрили рекордный бюджет на 2017 финансовый год на $832 миллиарда

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии одобрило бюджет на 2017 финансовый год, который начнется 1 апреля, на небывалую по размерам сумму в 97,45 триллиона иен (832 миллиарда долларов).

Он на 730 миллиардов иен (6,2 миллиарда) больше бюджета текущего года. Статья на социальные расходы также составит рекордную сумму в 32,47 триллиона иен (277,5 миллиарда долларов). Военные расходы также достигли рекордной суммы в 5,125 триллиона иен (43 миллиарда долларов). На особо важные программы и меры запланировано выделить 2,93 триллиона иен (25 миллиардов долларов), из них 3,5 миллиарда (29 миллиона долларов) будет направлено на развитие совместных экономических проектов с Россией.

В доходной статье бюджета 57,71 триллиона иен (493,2 миллиарда долларов) составят поступления от налогов, а 34,7 триллиона иен (296,58 миллиарда долларов) придется компенсировать за счет выпуска государственных облигаций. Япония планомерно снижает свой государственный долг уже семь лет подряд, тем не менее выпуск государственных облигаций все еще составляет треть поступлений.

Бюджет должен быть принят парламентом Японии.