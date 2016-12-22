Приватбанк перешел в собственность Украины за одну гривну

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украинский Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и министерство финансов страны подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка, сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте фонда.

"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины", — говорится в сообщении.

"Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну", − уточняется в пресс-релизе.