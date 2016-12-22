СМИ: эксперты предсказали рост хакерских краж через банкоматы в 2017 году

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Киберпреступники в 2017 году могут похитить более 2,5 миллиардов рублей с помощью банкоматов (АТМ), это на 25-30 процентов больше, чем в текущем году. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам гендиректора Digital Security Ильи Медведовского, больше всего хакерским атакам будут подвержены банкоматы и банкоматные сети кредитных организаций. Злоумышленники могут подключить свои устройства к диспенсеру банкомата (через внешнюю панель), чтобы украсть все деньги из АТМ. Кроме того, хакеры могут проникнуть во внутреннюю сеть банков, чтобы получить доступ к управлению банкоматными сетями, затем запустить вредоносное программное обеспечение и снять деньги с поддельных карт в офлайне. При таком сценарии кражу будет доказать непросто, сказал Медведовский, поэтому пострадавшим гражданам деньги могут не вернуть.

"Атаки на банкоматы более просты в исполнении, нежели попытки получения доступа к корсчетам банков, поэтому они будут массовыми в 2017 году," — цитирует издание главу Digital Security.

Он также отметил, что ущерб от одной хакерской атаки на банкомат может достигать 20 миллионов рублей.

Руководитель отдела безопасности банковских систем Positive Technologies Тимур Юнусов рассказал, что единственный способ обезопасить себя от потери денег — это "следить за состоянием своего счета и подключать 3D Secure и SMS-оповещения. В таком случае даже если данные карт и PIN-коды окажутся скомпрометированы, у клиентов остается шанс вернуть свои деньги".