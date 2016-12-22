Nokia подала иск против Apple в немецкие и американские суды

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia подал иски к американской компании Apple в несколько судов ФРГ и США, обвинив ее в нарушении патентного законодательства.

Иски поданы в суды Дюссельдорфа, Мангейма, Мюнхена и штата Техас. Финская компания утверждает, что Apple отказалась соответствующим образом лицензировать использование в своих продуктах нескольких запатентованных изобретений Nokia "из портфеля 2011 года". Это касается, в частности, программного обеспечения, дисплея и пользовательского интерфейса.

"После нескольких лет переговоров в попытках достичь соглашения, которое касалось бы использования компанией Apple этих патентов, мы принимаем меры по защите наших прав", — заявил руководитель патентного дела Nokia Илкки Рахнасто.

Компания не исключила перспективы отстаивания своих прав и в других юрисдикциях.

Nokia — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее убыток, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам девяти месяцев текущего года составил 1,41 миллиарда евро.