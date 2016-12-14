Новак о возможном визите генсека ОПЕК в Москву: всегда рады

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости/Прайм. Визит генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо в Москву пока не обсуждался, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Агентство Sputnik США во вторник со ссылкой на Баркиндо сообщило, что генсек ОПЕК планирует в скором времени посетить Москву и встретиться с главой Минэнерго РФ.

"Пока нет", — сказал Новак, отвечая на вопрос, обсуждался ли возможный визит генсека организации в Москву и дата встречи.

При этом глава Минэнерго РФ отметил, что всегда рад его визиту. "Мы всегда будем рады", — сказал Новак.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. В субботу, 10 декабря, в Вене прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации. Не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия – на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.