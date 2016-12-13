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Экономика

Нефть-2016: год под знаком "заморозки"

Тема:
Главное за 13 декабря 2016 года (10)
16:1913.12.2016
(обновлено: 14:37 05.01.2017)
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Представители стран-членов ОПЕК на Международном энергетическом форуме в Алжире. 28 сентября 2016 год
© AFP 2016/ Ryad Kramdi

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Давыденко. Весь уходящий год со страниц российской и зарубежной прессы не сходило одно-единственное слово, которым можно охарактеризовать весь нефтяной рынок 2016 года — "заморозка". Прожив с низкими ценами на нефть более двух лет, добывающие страны в полной мере ощутили необходимость скоординированных действий на рынке, которые могли бы приблизить его стабилизацию.

Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Хотя многие аналитические агентства и так прогнозируют повышение спроса на нефть и снижение предложения на фоне сокращения инвестиций в отрасль, для некоторых стран, например Венесуэлы, любое приближение желанного роста цен — на вес золота. По оценкам российского Минэнерго, которые были озвучены в середине года, заморозка уровня добычи могла бы ускорить балансировку спроса и предложения на рынке нефти на 3-6 месяцев.

Стремления нефтедобывающих стран повысить нефтяные котировки понятны. В начале 2016 года цены на "черное золото" были на самом низком уровне по сравнению с началом предыдущих двух лет — около 30 долларов за баррель нефти марки Brent. При этом именно в январе текущего года стоимость барреля опускалась до самого низкого за последние три года уровня в 27 долларов за баррель. Для сравнения, 2015 год мы начинали с ценами на уровне 50 долларов за баррель, 2014 год — 107 долларов.

Рублевая монета на фоне Московского Кремля
© AFP 2016/ Alexander Nemenov
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Низкие цены также продолжили стимулировать такие процессы в нефтяной отрасли, как сокращение издержек и консолидацию. Пожалуй, самым ярким примером последней стала совершенная в 2016 году сделка по слиянию англо-голландской Royal Dutch Shell и британской BG Group, в результате которой был создан один из крупнейших по величине рыночной стоимости игрок на мировом нефтегазовом рынке.

Первые шаги навстречу

Отправной точкой в переговорах нефтедобывающих стран по мерам стабилизации рынка стали февральские консультации РФ, Саудовской Аравии, Катара и Венесуэлы. Почву для этих консультаций подготовил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино. В начале года он по распоряжению президента Венесуэлы совершил турне по странам ОПЕК и государствам вне организации, чтобы заручиться поддержкой для проведения совместных действий с целью остановить падение цен на нефть, которое отравляет венесуэльскую экономику.

Добыча нефти
© AP Photo/ Hasan Jamali
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По итогам четырехсторонних консультаций страны договорились сохранить добычу в среднем в 2016 году на уровне января, но только если другие производители присоединятся к инициативе. Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ сразу заявили о своей поддержке. Стоимость нефти марки Brent при этом с 33 долларов за баррель в начале февраля выросла до 38 долларов к концу месяца.

За большой стол переговоров с другими мировыми нефтедобытчиками представители стран сели в апреле в Дохе. Это стало первой за текущий период падения цен встречей членов ОПЕК и стран, не входящих в организацию, на которой были сделаны попытки сблизить позиции по мерам стабилизации рынка.

Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Но что-то пошло не так. В ходе переговоров ряд стран ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия, неожиданно поменяли свое мнение. Если раньше саудиты говорили о возможности заключения сделки, то в Дохе отказались поддерживать какое-либо соглашение без участия Ирана. Иран, в свою очередь, говорил о готовности обсуждать заморозку только после выхода страны на досанкционный уровень добычи в 4 миллиона баррелей в день.

Тогда РФ, удивленная неожиданным развалом сделки, заявила четкую позицию обсудить дальнейшие действия только после того, как ОПЕК решит внутренние противоречия. Однако на ежегодном летнем заседании ОПЕК в Вене этого не произошло. Нефтяные котировки при этом колебались в диапазоне 45-50 долларов за баррель, проседая до 41 доллара в июле.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo/ Hasan Jamali
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После дохийской неудачи нефтедобытчики в сентябре вновь начали проводить консультации, и инициаторами этого стали Россия и Саудовская Аравия. Тогда две страны договорились о действиях для поддержания стабильности рынка нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. Стороны также договорились создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать показатели рынка нефти и вырабатывать необходимые рекомендации.

Прорыв

Прорыв в достижении договоренностей стал возможным по итогам переговоров в Алжире в сентябре. Достичь этого удалось, в том числе, благодаря смягчению позиций некоторых членов ОПЕК. В частности, шаг навстречу сделала Саудовская Аравия, заявив о готовности снизить добычу нефти до январского уровня, если Тегеран заморозит свою добычу на отметке в 3,6 миллиона баррелей в день.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo/ Hasan Jamali
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В итоге впервые с 2008 года было решено ограничить добычу ОПЕК в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, предоставив при этом особые условия Ирану, Ливии и Нигерии. Определить страновые квоты на добычу предполагалось к заседанию ОПЕК 30 ноября в Вене.

Как говорилось в сентябрьском докладе ОПЕК со ссылкой на данные вторичных источников, добыча стран картеля в августе составляла 33,24 миллиона баррелей в день. Таким образом, заморозка плавно трансформировалась в сокращение добычи, а цена Brent на этих договоренностях укрепилась в районе 50 долларов за баррель.

Как соглашение о сокращении добычи нефти повлияет на ее цену?
Результаты

Однако противоречия сторон сохранялись до последнего момента: каждый нефтедобытчик был заинтересован в максимально выгодных для себя условиях. Не прибавил оптимизма и очередной каприз Саудовской Аравии. В преддверии заседания ОПЕК планировалось провести консультации со странами вне организации. Однако министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что представители королевства не примут участия в этой встрече из-за сохраняющегося отсутствия консенсуса внутри ОПЕК.

Тем не менее, многодневные консультации экспертов и многочасовая встреча министров ОПЕК принесли свои плоды. Было решено сократить добычу ОПЕК с 1 января 2017 года на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона. На долю стран, не входящих в организацию, выпало сокращение на 600 тысяч баррелей в сутки. Половину от этого объема взяла на себя Россия. Соглашение рассчитано на полгода с возможностью продления еще на 6 месяцев.

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на встрече нефтедобывающих стран в Вене
© REUTERS/ Heinz-Peter Bader
Саудовский министр считает, что соглашение по добыче нефти могут продлить

При этом ряд стран смогли получить особые условия. В частности, никаких обязательств по сокращению добычи не несут Ливия и Нигерия. Иран также смог добиться максимально возможного увеличения суточной добычи до досанкционного уровня в 3,975 миллиона баррелей. Однако в среднем за первое полугодие 2017 года показатель не должен превысить 3,797 миллиона баррелей в день, что на 90 тысяч баррелей выше текущего уровня. Кроме того, Индонезия в связи с невозможностью участия в соглашении временно прекратила свое членство в ОПЕК с правом возвращения.

Такие новости смогли повысить оптимизм на рынке и поднять цены на нефть. В день заседания ОПЕК котировки Brent пробили месячный максимум в 51 доллар за баррель, начав постепенный рост с этого уровня.

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Новак назвал комфортную для производителей цену на нефть

Достигнутые договоренности были подтверждены 10 декабря на встрече ОПЕК и стран вне ОПЕК, которые тогда же согласились присоединиться. По ее итогам было решено, что сокращение добычи странами, не входящими в ОПЕК, составит 558 тысяч баррелей в день. Помимо ОПЕК, обязательства по сокращению добычи нефти взяли на себя еще 11 стран, в частности Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Экваториальная Гвинея, Судан и Южный Судан.

Так были сформированы окончательные договоренности нефтедобывающих стран по мерам стабилизации рынка, которые принесли в нефтяную ценовую корзинку еще пару долларов.

From Russia with cut

На всех этапах переговоров самое активное участие в согласовании действий на рынке принимала Россия. Важность поддержки такого крупного нефтедобытчика была не раз отмечена представителями ОПЕК и странами картеля. Готовность РФ к заморозке была подтверждена на самом высоком уровне. В начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова присоединиться к решению ОПЕК. При этом министр энергетики Александр Новак не раз отмечал, что вариант именно заморозки добычи, а не сокращения, для РФ предпочтительнее.

Такую позицию Россия сохраняла до самого последнего момента. Однако, как сообщало агентство Блумберг, исход ноябрьских договоренностей предрешил ночной телефонный разговор министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха и Новака, который состоялся накануне заседания ОПЕК. В ходе этого разговора Новак сообщил, что Россия будет готова не только заморозить добычу, как намеревалась раньше, но и снизить ее, при этом ее обязательства составят половину сокращения, требуемого от стран вне ОПЕК.

Перед началом официальной встречи Организации стран-экспортеров нефти. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Генсек ОПЕК рассказал об объемах снижения добычи странами вне организации

Кроме того, СМИ отмечали роль в достижении соглашения и президента Путина. В сентябре на полях саммита G20 в Китае Путин договорился с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом о сотрудничестве с целью устранения избытка нефти.

Ожидания в 2017 году

2017 год станет годом проверки на прочность обещаний нефтедобывающих стран. В частности, честность выполнения обязательств ОПЕК, члены которой не всегда отличались дисциплиной по соблюдению квот, будет отражена в февральском докладе организации, где будут представлены данные по добыче.

Перед началом официальной встречи Организации стран-экспортеров нефти. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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Венесуэла и Иран договорились созвать саммит ОПЕК в начале 2017 года

Будет также проверено выполнение российских обязательств. Ранее все нефтяные компании страны подтвердили свою поддержку достигнутого соглашения, однако, как отмечал Новак, участие в сокращении носит лишь добровольный характер.

Следующий год по восточному календарь станет годом огненного петуха. Считается, что по характеру петух отличается вспыльчивостью, он любит командовать, готов отстаивать собственное мнение до конца, отличается практичностью и бережливостью. Будем надеяться, что эти черты характера огненного петуха не помешает нефтедобывающим странам исполнить свои обязательства по сокращению добычи нефти.

При этом пока не до конца ясна политика нового президента США Дональда Трампа в нефтяном секторе. Некоторые эксперты полагают, что объявленная им поддержка американских добытчиков сланцевой нефти и снятие запретов на добычу может привести к нивелированию эффекта от договоренностей других нефтедобывающих стран по совместным действиям на рынке. Впрочем, это уже может быть совсем другой историей.

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