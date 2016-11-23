ФАС грозит завести дело против Visa и MasterCard

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости/Прайм. ФАС в ближайшее время может провести проверку и открыть антимонопольное дело против платежных систем Visa и MasterCard по заявлению общественной организации "Опора России".

Выступая на совместном заседании президиума ФАС и президиума правления "Опоры России", президент организации Александр Калинин заявил, что Visa и MasterCard берут комиссию в 1,5% за обслуживание крупного бизнеса и до 2,5% — малого.

"Тут явно есть дискриминация. Что с этим делать?" — обратился он к главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву.

"Это заявление в ФАС. С удовольствием. Будет одно из любимых (антимонопольных — ред.) дел", — ответил Артемьев.

ФАС может возбуждать антимонопольное дело по заявлению граждан или организаций. Служба рассматривает его в течение 30 дней с возможностью продления еще на 60, проводит проверку и уже после этого принимает решение, заводить дело или нет.

В беседе с РИА Новости Калинин подтвердил, что организация собирается писать заявление в ФАС, не уточнив при этом возможных сроков его подачи.

За последнее время ФАС предъявила претензии целому ряду крупных западных компаний. Так, в начале ноября ведомство оштрафовало Google Inc. и Google Ireland Limited за неисполнение предписаний антимонопольной службы. В августе ФАС возбудила дело против Apple по подозрению в координации цен на смартфоны iPhone в России. Также на 20 декабря назначено рассмотрение дела против корпорации Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке.