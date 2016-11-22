ФАС рассчитывает к весне принять решение по делу Apple о ценах на iPhone

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает к весне вынести решение по делу против американской Apple по подозрению в координации цен на смартфоны iPhone 6S, сообщил статс-секретарь, замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

ФАС ранее объявила о возбуждении дела против Apple, усмотрев признаки координации ценообразования на территории РФ у реселлеров на смартфоны iPhone 6S и iPhone 6S Plus. Дело по части 5 статьи 11 закона о защите конкуренции было возбуждено в отношении группы лиц в составе ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc.

Расследование ФАС показало, что с начала официальных продаж этих смартфонов в РФ большинство реселлеров установили на них одинаковые цены и удерживали их в течение определенного времени. Помимо этого, ФАС было установлено совпадение цен реселлеров и на другие модели смартфонов Apple. Apple может грозить штраф в размере от 1 до 5 миллионов рублей.

По словам Цариковского, поскольку дело затрагивает интересы многих компаний, решение можно ждать к весне. "Так как дело в достаточной мере сложное, много хозяйствующих субъектов, затронуты очень большие интересы, то, я думаю, где-то ближе к весне, скорее, можно ожидать (вынесения решения – ред.), если кто-то из участников картеля не захочет осуществить явку с повинной", — сказал замглавы ФАС в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом, по его словам, если кто-то из участников дела придет в ФАС с повинной, он сможет избежать наказания. "Это (явка с повинной – ред.) — та форма, по которой открывается очень много картелей в мире. Если вы все-таки желаете вернуться дальше к законному способу вашего хозяйствования, то вы можете прийти к нам с повинной, предоставить нам информацию, и вы будете освобождены, единственный из участников картеля, в том числе, и от административного преследования", — сказал Цариковский.

ФАС уже дважды переносила рассмотрение дела в отношении Apple по ценам на iPhone 6S. Последний раз это произошло 7 ноября, ведомство объяснило это необходимостью дополнительного сбора документов и доказательств. Новое рассмотрение назначено на 8 декабря. До конца года ФАС также намерена определиться, возбуждать ли аналогичное дело по iPhone 7. Также ФАС проводит проверки Samsung по подозрению в координации цен на смартфоны в РФ, завершит ее к январю 2017 года.