Создание лесопаркового пояса обсуждается в Санкт-Петербурге

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) представил доклад о ходе работы по созданию лесопаркового пояса, сообщается на сайте администрации города.

По этому проекту зеленый пояс должен будет выполнять защитные и рекреационные функции, а также станет зоной с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.

В декабре 2017 года Общероссийский народный фронт выступил с инициативой о создании зеленого пояса вокруг Санкт-Петербурга. Проект был поддержан общественной палатой Санкт-Петербурга и Министерством природных ресурсов и экологии РФ.