Петербургские волонтеры обустроили снежные насыпи для кольчатой нерпы

9 февраля петербургские волонтеры вместе с представителями поисково-спасательной службы города обустроили снежные насыпи на льду Финского залива в районе форта Тотлебен, сообщается на сайте администрации города.

Эти искусственные насыпи высотой от одного до полутора метров позволяют самкам балтийской кольчатой нерпы выводить своих щенков в условиях малого количества снега на льду в акватории. © РИА Новости / Евгений Одиноков Внешние острова Финского залива