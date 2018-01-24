В Ульяновской области внедрят систему зеленой экономики

В Ульяновской области внедрят систему циклической зеленой экономики. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов 11 января в ходе мероприятия, приуроченного к Всероссийскому дню заповедников и национальных парков, сообщается на сайте Года экологии.

В частности, в регионе планируют переформатировать работу проектного офиса экологического развития. Подразделение будет работать над развитием циклической зеленой экономики, реализацией проекта "Зеленый регион", нормативным правовым регулированием в области обращения с отходами, а также внедрением системы их раздельного сбора.

"Год экологии прошел, однако это не значит, что мы перестанем уделять внимание вопросам охраны окружающей среды. Наш проект "Зеленый регион" должен стать одним из приоритетных, его реализацию будет курировать лично первый заместитель председателя правительства Андрей Тюрин. Он же будет заниматься развитием цикличной безотходной экономики", — отметил Морозов.

Среди главных направлений проекта "Зеленый регион" — озеленение и ландшафтное устройство, рекультивация отходов, формирование рекреационных зон, включая берега рек и водохранилищ.

По словам министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов региона Михаила Семенкина, это касается и программы оздоровления Волги, создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и развития эковолонтерства.