Ковтун предложила изменить проект закона о развитии арктической зоны РФ

"Текущая версия проекта не дает нам особого повода для оптимизма и ставит сегодня вопросов больше, чем дает ответов", — сказала губернатор. По словам Ковтун, проект лишь формулирует положение о порядке формирования и функционирования опорных зон. Она предложила исключить из проекта закона детализацию процесса формирования опорных зон, перенеся ее в подзаконные акты.
Проблему, по мнению губернатора, представляет принцип оказания господдержки якорным инвестпроектам опорных зон стоимостью более 100 миллиардов рублей: зачастую создание инфраструктуры для обеспечения работы проекта слишком дорого для региона.
Также, по словам губернатора, законопроектом предусмотрено создание фонда проектов в Арктике из взносов арктических регионов, государства и хозяйствующих субъектов, однако вопросы формирования этого фонда должным образом не проработаны. Кроме того, в законе не содержатся меры для обеспечения экологической безопасности и научных исследований.
Ковтун считает, что необходимо разработать отдельный федеральный закон, который регулировал бы эти вопросы, или внести соответствующие изменения в другие законодательные акты.