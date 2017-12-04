Ковтун предложила изменить проект закона о развитии арктической зоны РФ

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун предложила внести правки в законопроект о развитии арктической зоны РФ. Об этом она заявила в ходе пленарного заседания седьмого международного форума "Арктика: настоящее и будущее", сообщает arctic.ru.

"Текущая версия проекта не дает нам особого повода для оптимизма и ставит сегодня вопросов больше, чем дает ответов", — сказала губернатор. По словам Ковтун, проект лишь формулирует положение о порядке формирования и функционирования опорных зон. Она предложила исключить из проекта закона детализацию процесса формирования опорных зон, перенеся ее в подзаконные акты.

Проблему, по мнению губернатора, представляет принцип оказания господдержки якорным инвестпроектам опорных зон стоимостью более 100 миллиардов рублей: зачастую создание инфраструктуры для обеспечения работы проекта слишком дорого для региона.

"Подход к определению понятия "якорный проект", исходя из стоимости этого проекта, не отвечает цели создания опорных зон, прописанной в проекте. В этой связи мы предложили бы использовать в качестве критерия отнесения инвестиционных проектов к якорным не стоимость, а значимость для развития опорной зоны", — считает Ковтун.

Также, по словам губернатора, законопроектом предусмотрено создание фонда проектов в Арктике из взносов арктических регионов, государства и хозяйствующих субъектов, однако вопросы формирования этого фонда должным образом не проработаны. Кроме того, в законе не содержатся меры для обеспечения экологической безопасности и научных исследований.

Ковтун считает, что необходимо разработать отдельный федеральный закон, который регулировал бы эти вопросы, или внести соответствующие изменения в другие законодательные акты.