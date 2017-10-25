Форум "Арктика: настоящее и будущее" пройдет в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Седьмой международный форум "Арктика: настоящее и будущее" будет проходить в Санкт-Петербурге с 4 по 6 декабря 2017 года. В мероприятии примут участие более тысячи делегатов. Генеральным информационным спонсором форума выступит МИА "Россия сегодня".

Организаторы мероприятия запланировали дискуссии, посвященные развитию Арктики на период до 2020 года, национальной безопасности региона, реализации энергетических проектов, системам связи, экологии, туризму и другим вопросам.

Также на форуме обсудят механизмы повышения качества жизни в высоких широтах, развития арктической науки и образования, внедрения новейших технологий и международного сотрудничества.

"Обсуждения пройдут в различных форматах: пленарные заседания, рабочие сессии, круглые столы и специальные мероприятия", — сообщается в пресс-релизе форума.

На мероприятии будет организована выставка, где компании и российские регионы представят арктические проекты, экспонаты самобытной культуры и исторического наследия Российской Арктики.

По его итогам участники подготовят резолюцию, которая будет направлена на рассмотрение в Государственную Думу РФ и государственную комиссию по вопросам развития Арктики.

Участие в форуме примут члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ и законодательных собраний регионов, представители федеральных министерств и ведомств, региональных и муниципальных органов власти, ведущих российских и зарубежных коммерческих компаний и научно-исследовательских организаций.