Ульяновские власти начнут оздоровление Волги с очищения ее притоков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Власти Ульяновской области решили начать оздоровление реки Волги с очищения ее притоков. В программу также входит борьба с браконьерством и незаконной добычей песка, сообщает региональное правительство.

По данным правительства Ульяновской области, в ближайшее время будет сформирован проектный офис, который займется разработкой комплекса мероприятий по оздоровлению одного из притоков Волги — Большого Черемшана.

"Задачами по реабилитации Волги являются выявление всех источников загрязнения реки и ее притоков, а также выпрямление русла и обследование водной глади", — говорится в сообщении.

В начале августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание, на котором призвал немедленно приступить к исполнению программы по очищению Волги, поскольку там сложилась самая напряженная в РФ экологическая ситуация: на реку приходится около трети грязных сточных вод в стране. Экологи назвали уровень загрязнения Волги нефтепродуктами критическим.